Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 26 Kasım Salı 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

26 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Kasım Salı 2024 Döviz Kuru...

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◼ABD Doları: 34,58 (Alış) - 34,60 (Satış)

◼EURO: 36,27 (Alış) - 36,30 (Satış)

◼STERLİN: 43,10 (Alış) - 43,31 (Satış)

1 DOLAR = 34,60 TL

👉26 Kasım Salı 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 2.920,76₺

◼Gram altın satış: 2.921,30₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.959,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.036,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.918,00₺

◼Yarım altın satış: 10.071,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.775,00₺

◼Tam altın satış: 20.020,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.557,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.867,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.292,00₺

◼Ata altın satış: 20.572,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Kasım Salı günü saat 06.32 itibarıyla alınmıştır.