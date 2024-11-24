SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 24 Kasım Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 24 Kasım Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 24 Kasım Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
24 KASIM SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 24 Kasım Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
İŞTE SONUÇLAR:
2-6-11-12-38-45
👉 Süper Loto 24 Kasım Pazar sonucu için TIKLA