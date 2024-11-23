Çılgın Sayısal Loto çekildi mi! Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 23 Kasım Cumartesi 2024

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '23 Kasım Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 23 Kasım Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 377 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2024- 23:01 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024- 23:01