23 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Kasım Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,53 (Alış) - 34,54 (Satış)
◼EURO: 35,99 (Alış) - 36,01 (Satış)
◼STERLİN: 43,10 (Alış) - 43,31 (Satış)
1 DOLAR = 34,54 TL
👉23 Kasım Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.004,96₺
◼Gram altın satış: 3.005,46₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.129,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.218,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.259,00₺
◼Yarım altın satış: 10.436,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.455,00₺
◼Tam altın satış: 20.776,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.734,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 21.051,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 21.022,00₺
◼Ata altın satış: 21.315,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Kasım Cumartesi günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.