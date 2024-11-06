6 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Kasım Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,35 (Alış) - 34,36 (Satış)
◼EURO: 36,98 (Alış) - 37,02 (Satış)
◼STERLİN: 44,17 (Alış) - 44,39 (Satış)
1 DOLAR = 34,36 TL
👉6 Kasım Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.030,70₺
◼Gram altın satış: 3.031,18₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.072,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.122,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.113,00₺
◼Yarım altın satış: 10.238,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.226,00₺
◼Tam altın satış: 20.405,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.690,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 21.003,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.755,00₺
◼Ata altın satış: 20.937,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Kasım Çarşamba günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.