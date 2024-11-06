Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 6 Kasım Çarşamba 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

6 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Kasım Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

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◼ABD Doları: 34,35 (Alış) - 34,36 (Satış)

◼EURO: 36,98 (Alış) - 37,02 (Satış)

◼STERLİN: 44,17 (Alış) - 44,39 (Satış)

1 DOLAR = 34,36 TL

👉6 Kasım Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 3.030,70₺

◼Gram altın satış: 3.031,18₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 5.072,00₺

◼Çeyrek altın satış: 5.122,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 10.113,00₺

◼Yarım altın satış: 10.238,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 20.226,00₺

◼Tam altın satış: 20.405,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.690,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 21.003,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.755,00₺

◼Ata altın satış: 20.937,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Kasım Çarşamba günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.