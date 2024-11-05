5 KASIM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Kasım Salı 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,34 (Alış) - 34,34 (Satış)
◼EURO: 37,39 (Alış) - 37,40 (Satış)
◼STERLİN: 44,33 (Alış) - 44,35 (Satış)
1 DOLAR = 34,34 TL
👉5 Kasım Salı 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 3.015,31₺
◼Gram altın satış: 3.015,71₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 5.050,00₺
◼Çeyrek altın satış: 5.101,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 10.069,00₺
◼Yarım altın satış: 10.196,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 20.137,00₺
◼Tam altın satış: 20.320,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.681,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.994,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.664,00₺
◼Ata altın satış: 20.849,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Kasım Salı günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.