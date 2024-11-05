💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sorgulama ekranı 5 Kasım Salı 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, "5 Kasım Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 5 Kasım Salı şanslı numaraları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2024- 22:20 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024- 22:20