Merkez Bankası Ekim ayı faiz düştü mü, üsabit mi kaldı?
Altay’da kriz bitmiyor!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz düştü mü, üsabit mi kaldı?
Altay’da kriz bitmiyor!
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