Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Güzel Aşklar Diyarı konusu ile ilgi çekti. Dizide Kapadokya'nın eşsiz doğasında yaşanan imkansız bir aşk hikayesinin ekrana geliyor. İzleyiciler "Güzel Aşklar Diyarı 6. bölüm izle full, Güzel Aşklar Diyarı son bölüm tek parça Kanal D" sorguları yaparken dizinin 6. bölüm detaylarını sizler için derledik.
GÜZEL AŞKLAR DİYARI 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜZEL AŞKLAR DİYARI 6. BÖLÜM ÖZETİ
Hakim torunuyla karısını birlikte yakalayınca kalp krizi geçirir. Hastanede ölüm kalım savaşı verirken Hanzade onun ölmesini bekliyordur. Hakim'in ölmesi durumunda Cihangir'le ilişkisi ortaya çıkmayacak ve büyük bir mirasın ortaklarından biri olacaktır.
Deniz ve Arhan evlenmiş olsa da Lal'in Arhan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Sırf Arhan'a yakın olabilmek için Cihangir ile evlenmeyi kabul etmiştir. Deniz onun hastalıklı ruh halinden korkmakta fakat Arhan'ı ikna edememektedir. Lal, Arhan'ı onun elinden alabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.
Roza kaybettiği eşi Cemal'in acısıyla sarsılırken mucize dediği bir olay olur. Cemal'e çok benzeyen bir adam çıkar karşısına, Salih! Roza'ya göre Allah Cemal'i ona tekrar göndermiştir.
GÜZEL AŞKLAR DİYARI KONUSU NEDİR?
İzmirli bir doktor olan Deniz, sevgilisi Arhan'ın doğup büyüdüğü yerleri görmek ve ailesiyle tanışmak için onunla Kapadokya'ya gider. Deniz, Arhan'ın ailesiyle tanışmayı beklerken Arhan'ın annesi Gönül'den Arhan'ın bir sözlüsü olduğunu öğrenir. Bu söz iki ailenin birbirine verdiği bir sözdür, Arhan hiçbir zaman böyle bir söz vermemiştir. Duydukları karşısında İzmir'e dönmeye karar veren Deniz'i Arhan havaalanında durdurur. Onun hayatını geçirmek istediği tek kişi Deniz'dir. Arhan ve Deniz evlenmeye karar verirler. Ancak düğün gecesi Arhan'ın abisi Cemal'in vurulmasıyla bir kabusa döner. Şimdi bulmaları gereken bir katil vardır ve zorluklarla sınanacak aşkları…
GÜZEL AŞKLAR DİYARI OYUNCULARI
Halil Ergün
Özgü Kaya
Burak Berkay Akgül
Meltem Cumbul
Melis Birkan
Ege Kökenli
Özgür Emre Yıldırım
Ekin Aksoy
Berkan Şal
Ali Başar
İbrahim Dizlek
Miray Akay
Yankı Ayhan
Yunus Narin
Ersel Şibil
Mustafa Arda Işık
Işıltı Su Alyanak
Lidya Atlik