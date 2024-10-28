atv'nin yeni dizisi Karadut ilgi çekici konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği diziyi Murat Saraçoğlu yönetiyor. "Karadut dizisi son bölüm izle tek parça, Karadut 6. bölüm" sorguları ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği Karadut dizisi atv'de yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Karadut 6. yeni bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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KARADUT 6. BÖLÜM ÖZETİ

Çetin bir kızını evlenmeye mecbur ederken, diğer kızının evlilik haberini kabul bile edemez. Zuhal babasının tavrına rağmen nikah günü almakta ısrarcıyken bazı gelişmeler Çetin tarafında beklenmedik bir jestle sonuçlanacaktır.

Bora yaşadığı aşk acısıyla hayatını değiştirecek bir karar verir. Bu sırada Zuhal'i gelinlikli görmenin şokunu atlatamayan Nihan saldırganlıklarının sonuçlarıyla karşılaşır.

Aslı'ya uzun zamandır ilk defa güzel bir haber gelince herkes rahat bir nefes alır. Erdem kardeşlerin peşini bırakmayan Alp ve Rezzan'a ise ağızlarının payını veren Zuhal olacaktır. Bu sırada Begüm'ün yüzünü güldüren Baran, Erdem ailesinin radarına girmekten son anda kurtulur.

Yeni gelişmelerin vesilesiyle ortaya çıkan bir yüz, Tayfun'un geçmişine ışık tutar. Bora, hala öfke duyduğu babasının çocukluğuyla ilgili şok edici gerçekler öğrenir. Ancak Nihan'dan özenle sakladığı gerçekleri annesinin çoktan öğrendiğinden habersizdir. Son ana kadar çevresindekileri oyalayan Nihan'ın beklenmedik bir hamlesi herkesi derinden sarsacaktır. Zuhal'in karşılığı ise Çetin önde olmak üzere herkese bir ders olacaktır…

KARADUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zuhal Erdem, kişisel gelişim uzmanı olarak kariyerinde zirvede olan bir kadındır. Aşk ve ilişkiler üzerine danışmanlık yaparak başarı kazanmıştır. Ancak ailesiyle yaşadığı evde bambaşka bir hayat sürmektedir. Genç yaşta annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendini adamıştır.

Yıllarca süren yalnızlığının ardından, asistanı Eylem sayesinde Tayfun ile tanışır ve bu ilişki uğruna büyük zorluklarla yüzleşir. Babası Çetin'e karşı çıkacak, aşk ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir yolculuğa adım atacaktır.

KARADUT OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şükrü Özyıldız

İrem Helvacıoğlu

Aslı İnandık

Burak Dakak

Selin Türkmen

Ebrar Karabakan

Onur Gürçay

Naz Elmas

Rami Narin

Elif Nur Kerkük

Yaşar Aydınlıoğlu

İpek Ayaz Kortunç

Engin Şenkan