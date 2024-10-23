Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 23 Ekim Çarşamba 2024

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '23 Ekim Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 23 Ekim Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 3077 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.10.2024- 00:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024- 00:01