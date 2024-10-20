🔥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Süper Loto sorgulama ekranı 20 Ekim Pazar 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kez gerçekleştirilen Süper Loto'da heyecan devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, "20 Ekim Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. İşte Süper Loto sonuçları 20 Ekim Pazar şanslı numaraları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2024- 22:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024- 22:30