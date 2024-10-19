💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | 19 Ekim Cumartesi 2024 Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango çekilişleri Çılgın Sayısal Loto heyecanıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaş için haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaraları tutturan kişi, büyük ödülün sahibi oluyor. Şans oyunları sevenlerin arama motorlarında sorguladığı 19 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2024- 03:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024- 03:01