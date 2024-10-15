Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 15 Ekim Salı 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

15 EKİM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Ekim Salı 2024 Döviz Kuru...

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◼ABD Doları: 34,25 (Alış) - 34,27 (Satış)

◼EURO: 37,37 (Alış) - 37,39 (Satış)

◼STERLİN: 44,58 (Alış) - 44,81 (Satış)

1 DOLAR = 34,27 TL

👉15 Ekim Salı 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 2.917,82₺

◼Gram altın satış: 2.918,14₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 4.931,00₺

◼Çeyrek altın satış: 4.985,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 9.832,00₺

◼Yarım altın satış: 9.964,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 19.664,00₺

◼Tam altın satış: 19.859,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 20.168,00₺

◼Cumhuriyet altını satış: 20.473,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 20.193,00₺

◼Ata altın satış: 20.383,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Ekim Salı günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.