15 EKİM 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Ekim Salı 2024 Döviz Kuru...
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◼ABD Doları: 34,25 (Alış) - 34,27 (Satış)
◼EURO: 37,37 (Alış) - 37,39 (Satış)
◼STERLİN: 44,58 (Alış) - 44,81 (Satış)
1 DOLAR = 34,27 TL
👉15 Ekim Salı 2024 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
◼Gram altın alış: 2.917,82₺
◼Gram altın satış: 2.918,14₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
◼Çeyrek altın alış: 4.931,00₺
◼Çeyrek altın satış: 4.985,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
◼Yarım altın alış: 9.832,00₺
◼Yarım altın satış: 9.964,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
◼Tam altın alış: 19.664,00₺
◼Tam altın satış: 19.859,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
◼Cumhuriyet altını alış: 20.168,00₺
◼Cumhuriyet altını satış: 20.473,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
◼Ata altın alış: 20.193,00₺
◼Ata altın satış: 20.383,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Ekim Salı günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.