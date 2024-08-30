Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşini Beşiktaş'taki derneğin yüzme havuzuna götürdü. İddiaya göre eşi başörtülü olduğu için tesise alınmadı. Yaşanan olay tepkilere neden oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu, eşinin başörtüsü nedeniyle mağdur edildi.

İzmirlioğlu, 29 Ağustos'ta Türkiye Spor Yazarları Derneğinin İstanbul Beşiktaş'taki açık havuzuna eşi ve çocukları ile birlikte gittiğini söyleyerek, "Havuza girmek için gittiğimde havuz görevlisi beni çekerek, 'ağabey eşiniz kapalı, açık havuza girmesi yasak, başkan tarafından yasaklandı' dedi." ifadelerini kullandı.

Eşinin başörtülü olması nedeniyle yaşanan bu mağduriyeti kabul etmeyerek itiraz ettiğini belirten İzmirlioğlu, eşinin havuz görevlisine sıkıntı olacaksa girmeyebileceğini söylediğini dile getirdi.

İzmirlioğlu, görevlinin eşinin başörtüsü nedeniyle çocukları havuzda yüzerken bile başında bekleyemeyeceğini ifade ettiğine dikkati çekerek, havuz görevlisinin eşinin havuz başında değil kendi odasında bekleyebileceğini söylediğini aktardı.

"ŞİKAYET EDECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Bu konuşmanın ardından Türkiye Spor Yazarları Derneğine giderek şikayet etmek istediğini aktaran İzmirlioğlu, şöyle devam etti:

"Oraya gittiğimde görevliler, yöneticiler ve başkan oturuyordu. Başkana dönerek bu durumun çok yakışıksız olduğunu hangi devirde yaşadığımızı ve nasıl böyle bir karar aldıklarını sordum. Başkan çok ciddiyetsiz bir şekilde 'Burası özel kurum, özel bir dernek. Burada bizim kurallarımız geçerli ve bu kurallara uymak zorundasınız' dedi. Ben de böyle bir kurala uymayacağımı, bunu şikayet edeceğimi söyledim."

İzmirlioğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir'in daha önce de böyle bir durum yaşandığını itiraf ettiğini vurgulayarak, diğer mağdur gazetecinin eşinin açık yüzme havuzu yerine kapalı havuza girmeyi kabul ettiğini söylediğini anlattı.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

İzmirlioğlu, orada bulunanlara adli makamlara şikayet edeceğini ve bu durumun çağ dışı olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben böyle bir durumun çağ dışı olduğunu söyleyerek şikayet edeceğimi başkana söyledim. Başkan da 'İstediğin yere şikayet edebilirsin, elinden geleni ardına koyma' dedi. Daha önce 28 Şubat'ta yaşadığım ailece yaşadığım travmadan dolayı ben ve eşim çok etkilendik. Daha önce ablam, başını açmaması sebebiyle devlet memuru olan babam sürgün edilmişti. Ablama baskılar olmuştu. Ben de bu olayın üstüne gitmek için yani olayın sıcaklığıyla Twitter'a yazdım ve olay Twitter'da büyüdü, bu noktalara geldi. Bu olayın arkasında duruyorum ve bu olayın üstüne gitme için ne gelirse elimden yapacağım."