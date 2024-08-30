Spor dünyasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları geldi. İşte o paylaşımlar:
Türkiye Futbol Federasyonu:
30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden biridir. Bu büyük zaferin 102. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/qw7x2zTDtq— TFF (@TFF_Org) August 30, 2024
Türkiye Basketbol Federasyonu:
Büyük Taarruz Zaferi'nin 102. yıl dönümünde, başta millî mücadelemizin lideri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklalimiz için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.#30AğustosZaferBayramı'mız kutlu olsun! pic.twitter.com/vCo7Pe5Wmq— TBF (@TBF) August 30, 2024
Türkiye Voleybol Federasyonu:
30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/6D6oXxj5SO— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) August 30, 2024
Beşiktaş JK:
Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir! 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 🇹🇷#30Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun. pic.twitter.com/pE27IbBQS8— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 29, 2024
Fenerbahçe SK:
BİR MİLLETİN KURTULUŞ VE VAROLUŞ ZAFERİNİN 102. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! 30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda özgürlüğün, ulusal egemenliğin ve milli birlikteliğin temsilidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen bu büyük… pic.twitter.com/Uy4kXwCBbE— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2024
Galatasaray SK:
🇹🇷 Büyük Taarruz'u Türk'ün zaferiyle taçlandıran, yurda göz diken düşmanı denize döküp toprağı vatan yapan, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" sözleriyle tarihe işlenen 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Anadolu'dan kimler… pic.twitter.com/hdXqZgmoxu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2024
Trabzonspor:
🇹🇷 Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümü kutlu olsun.
Bu büyük zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm… pic.twitter.com/EYiy716GtY
— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 30, 2024