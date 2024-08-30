Spor dünyası, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. İşte o mesajlar...

Spor dünyasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları geldi. İşte o paylaşımlar:

Türkiye Futbol Federasyonu:

Türkiye Basketbol Federasyonu:

Türkiye Voleybol Federasyonu:

Beşiktaş JK:

Fenerbahçe SK:

Galatasaray SK:

Trabzonspor:

🇹🇷 Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümü kutlu olsun.

Bu büyük zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm… pic.twitter.com/EYiy716GtY

— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 30, 2024