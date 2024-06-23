SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 23 Haziran Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 23 Haziran Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 23 Haziran Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
23 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 23 Haziran Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
11 - 19 - 44 - 56 - 34 - 28
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