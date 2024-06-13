💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto çekilişi sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 13 Haziran Perşembe 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, 13 Haziran Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 13 Haziran Perşembe Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 61 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2024- 22:30