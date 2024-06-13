💥Süper Loto sonuçları! (13 Haziran)
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💥Süper Loto sonuçları! (13 Haziran)
💲1 DOLAR NE KADAR?
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Gedsonun transferi için Zenit'ten flaş açıklama! Gedsonun transferi için Zenit'ten flaş açıklama! 20:39
F.Bahçe'nin ilk transferi belli oldu! Anlaşma tamam F.Bahçe'nin ilk transferi belli oldu! Anlaşma tamam 18:09
F.Bahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı! F.Bahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı! 16:42
Van Bronckhorst İstanbul'a geldi! Van Bronckhorst İstanbul'a geldi! 16:06
G.Saray transferden çekilmişti! Şimdi Fener'e imza atıyor G.Saray transferden çekilmişti! Şimdi Fener'e imza atıyor 15:40
Beşiktaş'tan beklenmedik transfer! Beşiktaş'tan beklenmedik transfer! 15:04
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A Milli Takım'ın yıldızı G.Saray'a! Transferde ters köşe A Milli Takım'ın yıldızı G.Saray'a! Transferde ters köşe 13:56
Alex'ten F.Bahçeli yıldıza kanca! Alex'ten F.Bahçeli yıldıza kanca! 13:22
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Ülkesine dönüyor F.Bahçe'de sıcak gelişme! Ülkesine dönüyor 13:04
G.Saraylı genç yetenek F.Bahçe'ye! Transferde olay iddia G.Saraylı genç yetenek F.Bahçe'ye! Transferde olay iddia 12:23
Ve transferi resmen açıkladı! "G.Saray'da forma giymek istiyorum" Ve transferi resmen açıkladı! "G.Saray'da forma giymek istiyorum" 11:16
G.Saray'da ayrılık vakti! Bodrumspor'a gidiyor G.Saray'da ayrılık vakti! Bodrumspor'a gidiyor 10:49
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