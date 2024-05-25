Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek? 25 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '25 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 25 Mayıs Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 319 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2024- 17:01