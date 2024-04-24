Spor camiasından vefat eden Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajları.

Spor dünyasının önde gelen isimlerinden eski devlet bakanı ve Trabzonspor başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı vefatının ardından yayınlanan taziye mesajları haberimizde.
Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı… pic.twitter.com/LPtUudWSrX— TFF (@TFF_Org) April 24, 2024
Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/82OMacpcgl— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 24, 2024
Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine, Trabzonspor ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/Q1C7gNJZLB— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 24, 2024
Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/2HKx9vNPDi— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 24, 2024
Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası'nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin,… pic.twitter.com/0rpsJp9VXg— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 24, 2024