Süper Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 23 Nisan 2024 Süper Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '23 Nisan Salı Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 23 Nisan 2024 Süper Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 49 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2024- 22:10 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024- 22:10