Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 8 Nisan 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

8 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 8 Nisan Pazartesi 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 31,99 (Alış) - 32,02 (Satış)

EURO: 34,68 (Alış) - 35,03 (Satış)

STERLİN: 40,33 (Alış) - 40,53 (Satış)

1 DOLAR = 32,02 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉8 Nisan Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.412,50

Gram altın satış: 2.412,84

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.035,00

Çeyrek altın satış: 4.330,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.022,00

Yarım altın satış: 8.389,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.117,00

Tam altın satış: 16.456,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.246,00

Cumhuriyet altını satış: 16.491,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.486,00

Ata altın satış: 16.827,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Nisan Pazartesi günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.