8 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 8 Nisan Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,99 (Alış) - 32,02 (Satış)
EURO: 34,68 (Alış) - 35,03 (Satış)
STERLİN: 40,33 (Alış) - 40,53 (Satış)
1 DOLAR = 32,02 TL
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👉8 Nisan Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.412,50
Gram altın satış: 2.412,84
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.035,00
Çeyrek altın satış: 4.330,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.022,00
Yarım altın satış: 8.389,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.117,00
Tam altın satış: 16.456,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.246,00
Cumhuriyet altını satış: 16.491,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.486,00
Ata altın satış: 16.827,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Nisan Pazartesi günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.