1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Mart Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,30 (Alış) - 32,31 (Satış)
EURO: 35,22 (Alış) - 35,24 (Satış)
STERLİN: 41,60 (Alış) - 41,81 (Satış)
1 DOLAR = 32,31 TL
👉18 Mart Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.232,55
Gram altın satış: 2.232,83
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.002,00
Çeyrek altın satış: 4.171,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.004,00
Yarım altın satış: 8.219,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.252,00
Tam altın satış: 16.830,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.383,00
Cumhuriyet altını satış: 16.393,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.887,00
Ata altın satış: 17.663,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Mart Pazartesi günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.