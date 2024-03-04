Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 4 Mart 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru...

4 MART 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Mart Pazartesi 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 31,39 (Alış) - 31,40 (Satış)

EURO: 34,07 (Alış) - 34,07 (Satış)

STERLİN: 39,66 (Alış) - 39,86 (Satış)

1 DOLAR = 31,40 TL

👉4 Mart Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

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📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.101,97

Gram altın satış: 2.102,33

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.526,00

Çeyrek altın satış: 3.577,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.074,00

Yarım altın satış: 7.220,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 14.084,00

Tam altın satış: 14.397,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 14.374,00

Cumhuriyet altını satış: 14.592,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 14.451,00

Ata altın satış: 14.657,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Mart Pazartesi günü saat 06.23 itibarıyla alınmıştır.