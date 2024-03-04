4 MART 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Mart Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,39 (Alış) - 31,40 (Satış)
EURO: 34,07 (Alış) - 34,07 (Satış)
STERLİN: 39,66 (Alış) - 39,86 (Satış)
1 DOLAR = 31,40 TL
👉4 Mart Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.101,97
Gram altın satış: 2.102,33
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.526,00
Çeyrek altın satış: 3.577,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.074,00
Yarım altın satış: 7.220,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 14.084,00
Tam altın satış: 14.397,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 14.374,00
Cumhuriyet altını satış: 14.592,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 14.451,00
Ata altın satış: 14.657,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Mart Pazartesi günü saat 06.23 itibarıyla alınmıştır.