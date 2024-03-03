Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 3 Mart 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru...

3 MART 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Mart Pazar 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 31,36 (Alış) - 31,39 (Satış)

EURO: 34,02 (Alış) - 34,07 (Satış)

STERLİN: 39,58 (Alış) - 39,77 (Satış)

1 DOLAR = 31,39 TL

👉3 Mart Pazar 2024 canlı altın fiyatları...

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📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.100,60

Gram altın satış: 2.100,98

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.543,00

Çeyrek altın satış: 3.580,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.107,00

Yarım altın satış: 7.226,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 14.149,00

Tam altın satış: 14.409,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 14.374,00

Cumhuriyet altını satış: 14.592,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 14.517,00

Ata altın satış: 14.669,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Mart Pazar günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.