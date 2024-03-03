3 MART 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Mart Pazar 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,36 (Alış) - 31,39 (Satış)
EURO: 34,02 (Alış) - 34,07 (Satış)
STERLİN: 39,58 (Alış) - 39,77 (Satış)
1 DOLAR = 31,39 TL
👉3 Mart Pazar 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.100,60
Gram altın satış: 2.100,98
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.543,00
Çeyrek altın satış: 3.580,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.107,00
Yarım altın satış: 7.226,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 14.149,00
Tam altın satış: 14.409,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 14.374,00
Cumhuriyet altını satış: 14.592,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 14.517,00
Ata altın satış: 14.669,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Mart Pazar günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.