26 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Şubat Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,09 (Alış) - 31,10 (Satış)
EURO: 33,66 (Alış) - 33,69 (Satış)
STERLİN: 39,26 (Alış) - 39,45 (Satış)
1 DOLAR = 31,10 TL
👉26 Şubat Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.032,51
Gram altın satış: 2.032,82
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.454,00
Çeyrek altın satış: 3.503,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.919,00
Yarım altın satış: 7.069,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.816,00
Tam altın satış: 14.010,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 14.019,00
Cumhuriyet altını satış: 14.231,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 14.090,00
Ata altın satış: 14.307,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 26 Şubat Pazartesi günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.