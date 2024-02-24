24 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Şubat Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,01 (Alış) - 31,07 (Satış)
EURO: 33,57 (Alış) - 33,68 (Satış)
STERLİN: 39,21 (Alış) - 39,40 (Satış)
1 DOLAR = 31,07 TL
👉24 Şubat Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.032,22
Gram altın satış: 2.032,57
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.451,00
Çeyrek altın satış: 3.531,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.923,00
Yarım altın satış: 7.105,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.805,00
Tam altın satış: 14.060,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.974,00
Cumhuriyet altını satış: 14.185,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 14.099,00
Ata altın satış: 14.400,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Şubat Cumartesi günü saat 06.24 itibarıyla alınmıştır.