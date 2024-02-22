22 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 22 Şubat Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,00 (Alış) - 31,04 (Satış)
EURO: 33,51 (Alış) - 33,59 (Satış)
STERLİN: 39,06 (Alış) - 39,26 (Satış)
1 DOLAR = 31,04 TL
👉22 Şubat Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.020,31
Gram altın satış: 2.020,62
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.439,00
Çeyrek altın satış: 3.548,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.898,00
Yarım altın satış: 7.097,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.712,00
Tam altın satış: 14.236,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.988,00
Cumhuriyet altını satış: 14.199,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 14.091,00
Ata altın satış: 14.468,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Şubat Perşembe günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.