10 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Şubat Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 30,66 (Alış) - 30,69 (Satış)
EURO: 33,08 (Alış) - 33,14 (Satış)
STERLİN: 38,63 (Alış) - 38,82 (Satış)
1 DOLAR = 30,69 TL
👉10 Şubat Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.997,09
Gram altın satış: 1.997,32
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.369,00
Çeyrek altın satış: 3.450,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.739,00
Yarım altın satış: 6.942,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.395,00
Tam altın satış: 13.615,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.671,00
Cumhuriyet altını satış: 13.878,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.786,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Şubat Cumartesi günü saat 06.23 itibarıyla alınmıştır.