19 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Ocak Cuma 2024 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 30,12 (Alış) - 30,13 (Satış)
EURO: 32,79 (Alış) - 32,84 (Satış)
STERLİN: 38,15 (Alış) - 38,34 (Satış)
1 DOLAR = 30,13 TL
👉19 Ocak Cuma 2024 canlı altın fiyatları...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.961,55
Gram altın satış: 1.961,82
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.342,00
Çeyrek altın satış: 3.414,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.684,00
Yarım altın satış: 6.798,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.327,00
Tam altın satış: 13.534,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.573,00
Cumhuriyet altını satış: 13.778,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.717,00
Ata altın satış: 13.927,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Ocak Cuma günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.