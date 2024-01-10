Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan'ın başrollerinde yer aldığı ve Marc Webb'in yönetmenliğini üstlendiği film olan Deha filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Deha filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Deha filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Deha filmi tüm detayları...

DEHA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Florida'nın merkezinde küçük bir kasabada yaşayan 7 yaşındaki Mary Adler (Mckenna Grace), okulun ilk gününde yaşından beklenmedik bir matematik performansı gösterir. Üstün zekalı çocuklar için özel bir okuldan burs alır, ancak amcası Frank (Chris Evans) göndermek istemez. Mary'nin annesi aslında çok değerli bir matematikçidir ancak Mary henüz 6 aylıkken intihar etmiştir. O zamandan beri amcası Frank, Mary'nin vasisidir. Kız kardeşinin Mary'nin "normal" bir çocukluk yaşamasını istediğine inandığından, Mary'i bir devlet okuluna yazdırmakta kararlıdır. Ancak Mary'nin milyonda bir görülen bir matematiksel zekası olduğuna inanan Mary'nin büyükannesi aynı zamanda Frank'in de annesi olan Evelyn (Lindsay Duncan), Frank'ten Mary'nin velayetini almak için mücadele içine girecektir.

DEHA OYUNCULARI KİM?