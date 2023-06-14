14 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Haziran Çarşamba 2023 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉14 Haziran Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.479,61
Gram altın satış: 1.479,86
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.410,00
Çeyrek altın satış: 2.455,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.819,00
Yarım altın satış: 4.909,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 9.549,00
Tam altın satış: 9.773,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.923,00
Cumhuriyet altını satış: 10.071,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.817,00
Ata altın satış: 10.028,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Haziran Çarşamba günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.