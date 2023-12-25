EKMEK ÇANAĞINDA SOĞAN ÇORBASI TARİFİ - Ekmek çanağında soğan çorbası yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları..

Fransız mutfağının en meşhur tariflerinden biri olan soğan çorbası, damak çatlatmaya devam ediyor. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği ekmek çanağında soğan çorbası, kalabalık sofraların vazgecilmezi oluyor. Evde ekımek çanağında soğan çorbası yapmak isteyenler için detaylar haberimizde.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.12.2023- 10:33