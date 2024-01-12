Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışmada 6 askerimiz şehit düştü. Acı haberin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başsağlığı mesajı yayınladı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2024- 00:45 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024- 00:46