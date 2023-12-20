💥ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU | Sayısal Loto çekilişi - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 20 Aralık Çarşamba

Milli Piyango çekilişleri Çılgın Sayısal Loto heyecanıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaş için haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaraları tutturan kişi, bu hafta büyük ödülün sahibi oldu. Şans oyunları sevenlerin arama motorlarında sorguladığı 20 Aralık 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2023- 22:32 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023- 22:32