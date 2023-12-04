KASIM ENFLASYON RAKAMLARI - SON DAKİKA | Kasım aylık enflasyon ne kadar oldu? Yıllık enflasyon yüzde kaç?

2023 Kasım ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. TEFE TÜFE, asgari ücret, emekli maaşı, kira artış oranı gibi birçok alanı etkileyen ve iç ve dış piyasada büyük öneme sahip olan enflasyon verileri hakkında, arama motorlarında Kasım enflasyon oranı ne kadar oldu? Kasım aylık enflasyon oranı kaç? gibi veriler araştırılıyor. İşte TÜİK 2023 Kasım enflasyon verileri...

ENFLASYON SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Kira zammı, Memur ve emekli maaşları ve asgari ücret başta olmak üzere tüm ekonomide büyük payı bulunan enflasyon rakamlarında, yılın 11. verisinin açıklanmasının ardından arama motorlarında TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

2023 KASIM AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Kasım ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Kasım aylık enflasyon yüzde 3,28, yıllık bazda ise 61,98 oldu.

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Ekim'de aylık enflasyon yüzde 3,43 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,36 oldu.