ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango çekilişleri Çılgın Sayısal Loto heyecanıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaş için haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaraları tutturan kişi, bu hafta büyük ödülün sahibi oldu. Şans oyunları sevenlerin arama motorlarında sorguladığı 13 Aralık 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları konularını sizler için derledik.
13 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 13 Aralık Çarşamba saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Kazanan şanslı numaranın sahibi büyük ödülün sahibi oldu.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO 13 ARALIK ÇARŞAMBA ŞANSLI NUMARALAR
78 - 20 - 1 - 86 - 87 - 13 Joker: 50 SüperStar: 5
ÇILGIN SAYISAL LOTO 11 ARALIK PAZARTESİ ŞANSLI NUMARALAR
47 - 59 - 27 - 41 - 67 - 36 Joker: 5 SüperStar: 24