Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 11 Aralık Pazartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 13 Aralık Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 13 Aralık Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango çekilişleri Çılgın Sayısal Loto heyecanıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaş için haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaraları tutturan kişi, bu hafta büyük ödülün sahibi oldu. Şans oyunları sevenlerin arama motorlarında sorguladığı 13 Aralık 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları konularını sizler için derledik.

13 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 13 Aralık Çarşamba saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Kazanan şanslı numaranın sahibi büyük ödülün sahibi oldu.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO 13 ARALIK ÇARŞAMBA ŞANSLI NUMARALAR

78 - 20 - 1 - 86 - 87 - 13 Joker: 50 SüperStar: 5

ÇILGIN SAYISAL LOTO 11 ARALIK PAZARTESİ ŞANSLI NUMARALAR

47 - 59 - 27 - 41 - 67 - 36 Joker: 5 SüperStar: 24