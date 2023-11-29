MUZLU ROTİ TARİFİ - Evde Muzlu Roti yapılışı.. Muzlu Roti malzemeleri ve püf noktaları..

Tayland mutfağına özgü Muzlu Roti, damak çatlatmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Muzlu roti nasıl yapılır? Muzlu roti malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?" diye araştırma yapılıyor. İşte Muzlu roti tarifi, malzemeleri ve püf noktaları..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2023- 13:52