Karadeniz'in en sevilen lezzetleri arasında yer alan hamsikoli, damak çatlatan lezzetiyle diğer bölgelerde de sofralarda kendisine yer bulmuştur. Vatandaşlar tarafından sıkça aranan tarifler arasında yerini alıyor. Peki hamsikoli nasıl yapılır? İşte hamsikoli tarifi, ypılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

HAMSİKOLİ (HAMSİ EKMEĞİ) TARİFİ | Hamsikoli, hapsi koli olarak da bilinen bir çeşit sebzeli ve hamsili ekmektir. Karadeniz mutfağına özgü bu lezzet, hem damak tadına hem de besleyiciliği ile sağlığa hitap ettiğinden sofralarda sıklıkla kendisine yer bulmaktadır. İşte hamsikoli tarifi, malzemelri ve püf noktaları..

HAMSİKOLİ NASIL YAPILIR?

Yapılışı:

500 gram kılçıkları ayıklanıp yıkanmış hamsi

1 demet pazı

3-4 sap pırasa

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

1 adet büyük baş kuru soğan

6-7 tane taze soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

3 su bardağı mısır unu

Sıcak su

Malzemeleri:

Sebzelerin hepsi yıkanarak, ince ince kıyılır.

Bir kapta karıştırılarak üzerine ayıklanmış hamsileri eklenir.

Tuz, karabiber, mısır unu, yağ ve sıcak su eklenerek, ekmek hamurundan biraz daha gevşek bir hamur yoğurulur.

Tepsi tereyağıyla yağlanarak, içerisine dökülür.

Üzerini düzlenerek 170 derecede ısıtılmış fırında, 1 saat kadar üzeri kızarana kadar pişirilir.

AFİYET OLSUN