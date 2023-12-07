ENTEKKE BÖREĞİ TARİFİ - Entekke Böreği nasıl yapılır? Entekke böreği malzemeleri ve püf noktaları..

Ankara'nın geleneksel lezzetlerinden olan Entekke böreği büyük küçük herkesin damağını çatlatmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından en sık araştırılan tarifler arasında olan Entekke böreğinin tarifi, malzemeleri ve püf noktalarını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2023- 15:52