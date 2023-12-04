Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan kuzu mutancana yapmasını istedi. Yarışmanın ardından kuzu mutancana tarifini merak edenler yoğun şekilde " Kuzu mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
KUZU MUTANCANA MALZEMELERİ
- 800 gr kuzu eti
- 100 gr arpacık soğan
- 50 gr soyulmuş iç badem
- 50 gr kuru kayısı
- 30 gr razaki üzüm
- 50 gr kurutulmuş mürdüm eriği
- 50 gr kuru incir
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı bal, tuz
- 2 su bardağı ılık su,
- 2 çay kaşığı sumak
KUZU MUTANCANA NASIL YAPILIR?
- Kuzu mutancana yaparken tencerede tereyağı eritin ve eti ilave edin.
- Et suyunu çekinceye kadar karıştırarak kavurun.
- Ardından küçük doğradığınız soğanları ete ekleyerek kavurmaya devam edin. (2-3 dakika)
- Ilık su ekleyin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin. Ardından üzüm, mürdüm eriği, bal ve tuzu ekleyin.
- 5 dakika daha pişirdikten sonra. bir başka tavada haşladığınız badem, incir ve kayısıyı sote edin.
AFİYET OLSUN