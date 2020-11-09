MasterChef yemekleri: Kavun dolması nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?
MasterChef 2020 son bölümde yarışmacılardan kavun dolması yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinden kavun dolması nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 kavun dolması hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, kavun dolması nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?
Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan kavun dolması yapmasını istedi. Yarışmanın ardından kavun dolması tarifini merak edenler yoğun şekilde " Kavun dolması nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
KAVUN DOLMASI MALZEMELERİ
1 adet kavun
100 gr dana kıyma
100 gr kuzu kıyma
1 fincan pirinç
1 adet kuru soğan
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı soyulmuş iç badem
1 yemek kaşığı kabuksuz çam fıstığı
2 çorba kaşığı kuş üzümü
10 dal maydanoz
10 dal dereotu
1 çay kaşığı biberiye
1 çay kaşığı kişniş
2 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı karabiber
KAVUN DOLMASI NASIL YAPILIR?
Pirinci yıkayarak yaklaşık 5 dakika kadar haşlayın. Tereyağında ince kıyılmış soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Elimizde bulunan kıyma ile birlikte ince doğranmış maydanoz, baharatlar, badem içi ve fıstık içi ilave edin. İyice kavurduktan sonra iç hazır olacaktır. Kavunu sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesin. Çekirdekleri temizledikten sonra oyun. Hazırlamış olduğumuz iç kavunlara doldurulur.
180°C fırında 15-20 dakika kavunları pişirilir. Ayırdığınız kavunun içi ve suyunu, 2 dal maydanoz ve 2 yemek kaşığı tereyağı ile kavurun ve sos olarak servis edin afiyet olsun.
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