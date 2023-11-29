Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '29 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 29 Kasım Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
29 KASIM ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 29 Kasım Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
29 KASIM ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
13 - 42 - 44 - 52 - 67 - 75 Joker: 21 SüperStar: 77
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