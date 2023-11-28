KUMPİR TARİFİ - Kumpir nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Ağır ağır pişen patates içine tereyağı ve kaşar peyniri koyularak yapılan Kümpir, içerisinde isteğe göre değişen malzemeleriyle hem görsel şölen yaratıyor hem de karın doyuruyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Evde Kumpir nasıl yapılır? "Pratik Kumpir tarifi" diye araştırıyor. İşte Kumpir tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde..

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2023- 11:11 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023- 11:11