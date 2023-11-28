Tarihi yarımadanın en bilinen lezzetlerinden olan Balık ekmek, Eminönü'ne gitmeden evde aynı tadda yapabilirsiniz. Normalde Eminönü'nde teknelerde pişirilen Balık ekmek, birçok kişinin damak tadına uyuyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Evde Balık ekmek nasıl yapılır?" diye araştırıyor. İşte evde Balık ekmek tarifi.

BALIK EKMEK TARİFİ - Türk mutfağının meşhur sokak lezzetlerinden olan Balık ekmek, köklü bir geçmişe de sahip. Evinde Balık ekmek yapmak isteyenler için Balık ekmek tarifini haberimizde derledik...

Balık ekmek nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 adet uskumru (fileto)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet bütün ekmek

1 adet soğan

2 tatlı kaşığı sumak

1 tutam maydanoz (kıyılmış)

1/2 adet domates (dilimlenmiş)

6 yaprak roka

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

Her iki tarafı yağlanmış fileto uskumru balıklarını kızgın tavaya alın ve arkalı önlü pişirin.

Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın ve tuz ekleyip ovun. Üzerine sumak ve kıyılmış maydanoz ekleyin ve karıştırın.

İkiye bölünmüş ekmeği içini alın ve pişen balıkları yerleştirin.

Üzerine sumaklı soğanı ekleyin.

İnce dilimlenmiş domatesleri ekleyin.

Son olarak rokayı ekleyin ve tuz serpin.

Limon dilimleri ile servis edebilirsiniz

Püf noktası:

Uskumru yerine levrek fileto ile de hazırlayabilirsiniz.

AFİYET OLSUN