BALIK EKMEK TARİFİ - Türk mutfağının meşhur sokak lezzetlerinden olan Balık ekmek, köklü bir geçmişe de sahip. Evinde Balık ekmek yapmak isteyenler için Balık ekmek tarifini haberimizde derledik...
Balık ekmek nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 2 adet uskumru (fileto)
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet bütün ekmek
- 1 adet soğan
- 2 tatlı kaşığı sumak
- 1 tutam maydanoz (kıyılmış)
- 1/2 adet domates (dilimlenmiş)
- 6 yaprak roka
- 1 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı:
- Her iki tarafı yağlanmış fileto uskumru balıklarını kızgın tavaya alın ve arkalı önlü pişirin.
- Soğanları yarım ay şeklinde doğrayın ve tuz ekleyip ovun. Üzerine sumak ve kıyılmış maydanoz ekleyin ve karıştırın.
- İkiye bölünmüş ekmeği içini alın ve pişen balıkları yerleştirin.
- Üzerine sumaklı soğanı ekleyin.
- İnce dilimlenmiş domatesleri ekleyin.
- Son olarak rokayı ekleyin ve tuz serpin.
- Limon dilimleri ile servis edebilirsiniz
Püf noktası:
Uskumru yerine levrek fileto ile de hazırlayabilirsiniz.
AFİYET OLSUN