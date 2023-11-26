Canlı Altın ve Döviz Kuru Takibi
Çılgın Sayısal Loto çekildi!
Canlı Altın ve Döviz Kuru Takibi
Çılgın Sayısal Loto çekildi!
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray Alanyaspor'a acımadı! G.Saray Alanyaspor'a acımadı! 00:20
Icardi'den ay yıldızlı bileklik açıklaması! Icardi'den ay yıldızlı bileklik açıklaması! 00:20
Buruk'tan Davinson açıklaması Buruk'tan Davinson açıklaması 00:20
Fenerbahçe'ye İngiliz santrfor! Dzeko ve Batshuayi... Fenerbahçe'ye İngiliz santrfor! Dzeko ve Batshuayi... 00:20
G.Saray'dan dev transfer harekatı! G.Saray'dan dev transfer harekatı! 00:20
F.Bahçe 3 puan peşinde! İşte Kartal'ın 11'i F.Bahçe 3 puan peşinde! İşte Kartal'ın 11'i 00:20
Daha Eski
Fenerbahçe istedi! Oyuncu Montella'dan bilgi aldı Fenerbahçe istedi! Oyuncu Montella'dan bilgi aldı 00:20
Kartal kararını verdi! Cengiz Ünder... Kartal kararını verdi! Cengiz Ünder... 00:20
Beşiktaş revire döndü! İşte sakatlıkların sebebi... Beşiktaş revire döndü! İşte sakatlıkların sebebi... 00:20
Galatasaray'da rekor kazanç! Galatasaray'da rekor kazanç! 00:20
Icardi'den sakatlık sözleri! Icardi'den sakatlık sözleri! 00:19
Mertens: İyi bir sinyal verdik! Mertens: İyi bir sinyal verdik! 00:19
SON DAKİKA