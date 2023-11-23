KATMER TARİFİ | Katmer nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir?

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından olan, kat kat yapısıyla tadına bakanları kendisine hayran bırakan, içindeki antep fıstığıyla üzerindeki kaymağın birleşimiyle hem hafif hem de doyurucu bir tatlı olan kaymaklı katmer, son zamanların en çok araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Peki Kaymaklı katmer nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2023- 11:21 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023- 11:21