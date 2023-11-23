İMAM BAYILDI TARİFİ- İmam Bayıldı nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan İmam Bayıldı, büyük küçük herkesin severek yediği ve ana unsuru patlıcan olan bir yemektir. Türk mutfağı denince akla gelen ilk yemeklerden olan İmam Bayıldı tarifi ise internette sıkça aratılıyor. Peki, İmam Bayıldı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2023- 11:21