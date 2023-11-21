ETLİ RAVIOLI TARİFİ - Etli Ravioli yapılışı.. Etli Ravioli tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Etli, sebzeli, peynirli tarifleriyle İtalyan mantısı olarak bilinen Ravioli, büyük küçük herkesin damaklarında tadını bırakmaya devam ediyor. Misafir sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan Etli Ravioli, damak çatlatmaya devam ediyor. Evinde Etli Ravioli yapmak isteyen vatandaşlar için Etli Ravioli tarifinin malzemeleri ve püf noktalarını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2023- 13:51