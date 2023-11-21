DENİZ ÜRÜNLÜ RAVIOLI TARİFİ - Kıyma ve peynir dolgulu hamurun yanına çeşitli deniz ürünleri koyularak servis edilen Ravioli'ye bayılacaksınız. İşte deniz ürünlü Ravioli tarifi sizlerle..
Deniz Ürünlü Ravioli nasıl yapılır?
Malzemeleri:
Ravioli hamuru için:
- 2 su bardağı un
- 6 adet yumurta
- 200 gram irmik unu
- 1/2 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 1 adet kuru soğan
- 300 gram kıyma
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı tuz
Deniz mahsulleri için:
- 100 gr ahtapot
- 100 gr midye içi
- 100 gr kalamar
- 2 Arnavut biberi
- Tereyağı
- 50 gr mantar
- 1 diş sarımsak
- Çeyrek demet fesleğen
- 1 domates
- 2 yemek kaşığı krema
Yapılışı:
- Deniz mahsulleri için; Biberleri doğrayıp tereyağında kavurun. Ahtapot, karides ve kalamarı ilave edin.
- Mantarları ve kabuğunu soyup doğradığınız domatesi, sarımsağı ekleyip karıştırın. Ocağı kapatın.
- Ravioli hamuru için; Un, irmik unu ve tuzu bir kabın içerisinde karıştırın. İçine yumurtaları tek tek ekleyerek yoğurun.
- Hazırladığınız hamuru streç film ile sararak 20 dakika dinlendirin.
- İç harcı için; Kıyma, küp küp doğranmış soğan, karabiber ve tuzu bir kabın içinde yoğurun.
- Dinlenen hamuru küçük bezelere ayırın ve unlanmış mutfak tezgahında kare şeklinde açın.
- Hamurun orta kısmına kıymalı harçtan ilave edin ve hamurun kenarlarını ıslatın.
- Üzerini diğer kare hamur ile örtün veya hamuru çapraz bir şekilde ikiye katlayın.
- Hazırladığınız ravioliyi tencerede yumuşayana kadar haşlayın. Ardından suyunu süzün.
- Ravioliye kremayı ilave edin. Hazırladığınız deniz mahsullü garnitürü de ilave edip harmanlayıp servis tabağına alın. Üzerine fesleğen yaprakları ekleyerek servis edin.
AFİYET OLSUN