DENİZ ÜRÜNLÜ RAVIOLI TARİFİ - 🐙Deniz Ürünlü Ravioli nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları..

Kalamar, midye ve karides ürünleriyle hem görsel şovunu yapacak hem de deniz ürünleri sevenlerin karnını doyuracak Ravioli, sofralarda yerini alıyor. İtalyan mutfağının geleneksel yemeklerinden olan Ravioli, deniz ürünleriyle birleşince damak çatlatıyor. İşte evde deniz ürünlü Ravioli nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2023- 13:51